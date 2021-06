Inter, Record: “Joao Mario-Sporting, spunta una nuova clausola nel contratto”

Record ha avuto accesso al contratto di Joao Mario con lo Sporting e ha riportato un'altra importante clausola

Nonostante una distanza che sembra insormontabile tra l'Inter e lo Sporting per la cessione di Joao Mario, il club portoghese ha ancora una speranza. Il quotidiano portoghese Record, infatti, spiega come i Leoes abbiano un importante diritto contrattuale sul giocatore: nel caso in cui un altro club di Liga NOS dovesse avanzare un'offerta per lui, l'Inter dovrebbe immediatamente informare lo Sporting in maniera dettagliata in merito. Poi toccherebbe al club di Lisbona, che avrebbe 48 ore per poter offrire la stessa cifra. Al momento, tra Sporting e Inter la situazione è questa: i nerazzurri pretendono 7.5 milioni di euro, mentre i portoghesi non vanno oltre i 5.5. I nerazzurri hanno quindi aperto dialoghi con altri club, ma i Leoes hanno ancora un'importante speranza.