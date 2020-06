Julio Cesar: “Inter grande famiglia, resto tifoso. Ho vissuto i momenti più importanti”

E’ stato Julio Cesar, ex portiere nerazzurro, il protagonista della diretta organizzata da Inter e Lenovo su Linkedin. Grande attenzione ai risultati di Inter Media House: “Ho seguito la crescita di questo progetto da quando è nato. Sinceramente sono rimasto impressionato da come lavorano e da come l’Inter ha cambiato il suo approccio. Sono stato nel club diversi anni e conosco bene questo progetto e i suoi numeri impressionanti, è importante per l’immagine del club. Le aspettative sono alte dal punto di vista dei tifosi perché l’Inter è uno dei club più importanti al mondo. L’account Twitter in portoghese ad esempio raccoglie un importante segmento del tifo nerazzurro e io ne faccio parte”.

Cosa è l’Inter per Julio Cesar? Il portiere risponde: “L’Inter per me è una grande famiglia. Penso che l’Inter è il posto dove ho vissuto i momenti più importanti della mia carriera. Mi sono goduto tanti attimi negli anni. Ho vinto titoli come la Champions League, qualcosa che il club attendeva da 45 anni. Milano è una città importantissima per la mia famiglia, posso chiamarla ‘casa’. I tifosi sono parte integrante del club”.