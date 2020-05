MD – Inter, Junior Firpo piace più di Semedo: scelta la prima contropartita per Lautaro

Proseguono i dialoghi tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, obiettivo numero uno dei catalani: i blaugrana, come noto da tempo, non intendono pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro in contanti, ma puntano a inserire delle contropartite tecniche per ridurre l’esborso economico. Tanti i nomi proposti ai nerazzurri, che sembrano essersi decisi ad accettare un giocatore in cambio, a patto che la sua valutazione sia adeguata al suo valore e che possa rivelarsi utile nello scacchiere tattico di Antonio Conte. A tal proposito, le attenzioni dei vertici interisti si sono spostate sugli esterni.

Il Mundo Deportivo rilancia le indiscrezioni rivelate nella giornata di ieri da Gianluca Di Marzio: il nome in cima alla lista è quello di Junior Firpo, laterale sinistro classe ’96, che avrebbe superato Nelson Semedo nelle preferenze del club di viale della Liberazione. L’ex Betis, che in questa stagione ha totalizzato 17 presenze e un gol, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali, ma rimane nel mirino di diverse squadre, anche se il suo obiettivo sarebbe quello di imporsi al Barcellona.