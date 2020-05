Lautaro, l’Inter ribadisce: clausola non trattabile. Il Barça arriva a 90 più due giocatori

Continuano le trattative tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il Toro è l’oggetto del desiderio dei blaugrana che, però, devono trovare un’intesa coi nerazzurri.

“Per il Toro dell’Inter, da mesi l’uomo più corteggiato, c’è Leo Messi che continua a mandare segnali inequivocabili. «Lautaro è impressionante» ha detto qualche giorno fa l’argentino, spingendo contemporaneamente il Barça a insistere con Steven Zhang. La prima offerta arrivata a Milano, ovvero 80 milioni più un giocatore, è stata rispedita al mittente. L’Inter, al di là dell’emergenza coronavirus e delle conseguenze che causerà sul mercato, è sempre stata chiara: non vuole vendere i gioielli, ma se proprio è costretta non prende in considerazione l’idea di fare sconti”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Quindi i 111 milioni della clausola di rescissione del numero 10 nerazzurro non sono trattabili. Sul tavolo resta quindi l’offerta di 90 milioni cash più due giocatori, con Semedo o Junior Firpo contropartite più indicate a soddisfare le richieste di Marotta e Ausilio. In mezzo c’è ovviamente Lautaro. Non si è mai sbilanciato, l’Inter e Antonio Conte l’hanno trasformato in un attaccante micidiale, con la società e i tifosi ha un ottimo rapporto e vorrebbe vincere qualcosa in nerazzurro. E se c’è un certo Messi che chiama (più un super ingaggio di 10 milioni) sarà difficile dire di no. Deve solamente uscire allo scoperto, e chissà come sarà giocare il finale di stagione con la maglia del Barcellona già virtualmente addosso”, aggiunge il quotidiano.