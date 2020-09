Jurgens: “Dell’Inter mi piace tutto, è come i club inglesi. Qui il livello è molto alto”

Intervenuto ai microfoni del suo ex club, il Nome United, Oliver Jurgens, giovane attaccante classe 2003 appena acquistato dall’Inter, ha parlato così del suo primo mese in nerazzurro: “Il primo mese di Inter è andato bene, mi piace tutto. L’Inter è completamente diversa dagli altri club italiani, per quanto riguarda l’organizzazione è come i club inglesi, i problemi vengono risolti molto velocemente. Vivrò in un residence dove si trova anche la scuola: sto studiando l’italiano tutti i giorni, le condizioni di vita e di formazione sono fantastiche! Il pre campionato è stato una novità per me, per la prima volta l’ho fatto in montagna, e la forma fisica sta migliorando molto più velocemente. Abbiamo già giocato due amichevoli, entrambe le abbiamo vinte e in entrambe ho segnato. Qui il livello è molto alto, metà della squadra gioca in Nazionale”.