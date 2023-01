Juve, Grassani: “Può arrivare altra penalizzazione per gli stipendi. E anche la Uefa…”

"Quindici punti di penalizzazione non se li aspettava nessuno, solamente nel 2006 a Calciopoli furono erogate penalizzazioni più afflittive di questa. Ma non è detto sia l'unica sanzione. La procura ha un altro fascicolo pendente sulla manovra stipendi che avrebbe consentito alla Juve di risparmiare oltre 90 milioni di euro. Questo resta il filone più delicato. Anche da questo procedimento potrebbero derivare punti di penalizzazione".

Chiusura sulla possibile sanzione Uefa:"La Uefa ha acceso un faro molto potente sulla Juventus in tempi non sospetti, credo sia in costante contatto con Figc e giustizia italiana. Questo fronte ha stretti collegamenti con il fair play finanziario. Se la sanzione fosse confermata in terzo grado, la Uefa potrebbe adottare provvedimenti autonomi di esclusione".