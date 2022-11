GdS – Juve-Inter, Allegri e Inzaghi motociclisti in curva nella domenica di Bagnaia

La lunga giornata che porterà a Juventus-Inter è iniziata. I due allenatori studiano la strategia migliore per superare la rivale storica e mandare un segnale alle squadre di vertice. Non sarà l'unico evento di giornata, ma qualcosa di simile l'avrà, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Nella domenica di Pecco Bagnaia, Max e Simone sono due motociclisti che si avventano in curva, decisi a staccare per ultimi. Il punto serve a poco. Mettiamoci anche la rivalità storica tra le due scuderie che non conosce cali di tensione. I due tecnici hanno aggiunto una spruzzata di pepe. Allegri ha mandato a dire: «L’Inter è la squadra più forte». Inzaghi ha respinto in bagher: «La Juve ha la rosa più profonda». Ciascuno ha scaricato sull’altro il ruolo del favorito".