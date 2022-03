Verso Juve-Inter, Brozovic in parte col gruppo: domani forzerà. De Vrij quasi out

In vista della super sfida di domenica sera, Simone Inzaghi può contare sul gruppo quasi al completo (si sono allenati anche Correa e Vecino)

In vista della super sfida di domenica sera a Torino, Simone Inzaghi può contare sul gruppo quasi al completo (si sono allenati anche Correa e Vecino, mentre Sanchez e Vidal faranno rientro in Italia domani), con la novità più importante che riguarda Brozovic.

Il croato, assente dalla sfida di ritorno di Champions contro il Liverpool, ha svolto la prima parte della seduta con il resto della squadra e domani proverà a forzare. Ma al momento la sua presenza allo Stadium viene data per certa dal primo minuto, in un centrocampo completato da Barella e Calhanoglu (premiato in patria come "calciatore dell'anno" per il 2021), con Dumfries e Perisic esterni.