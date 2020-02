E’ terminata la riunione, che si doveva tenere oggi pomeriggio alle 18, tra il presidente della Regione Piemonte Cirio e i prefetti con i sindaci e i presidenti delle province. Al momento, spiegano a Skysport, la partita tra Juve e Inter è confermata per domenica sera. Ed è confermato anche che si giocherà a porte chiuse come era stato detto in settimana dal ministro Spadafora.

(Fonte: SS24)