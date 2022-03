GdS – Juve-Inter, Dumfries giocatore nuovo rispetto all’andata. Grazie a De Vrij…

L'olandese spera di essere protagonista nel derby d'Italia dopo lo sfortunato episodio nel match di San Siro

Nel focus proposto questa mattina, la Gazzetta dello Sport si sofferma sui punti di forza dell'Inter in vista del big match di domenica con la Juventus. In particolare, si legge su Denzel Dumfries: "Il suo inserimento nel pianeta Inter è stato lento ma costante. I problemi di lingua sono stati superati grazie all’amico De Vrij, ma la crescita tattica è figlia della voglia di crescere e migliorare di Denzel. All’andata è stato protagonista in negativo, col fallo da rigore ingenuo in coda al match, ma quello di oggi è un giocatore nuovo. Dvastante quando può accelerare, che ha inserito l’assist nel repertorio e sa chiudere l’azione in area avversaria. Il gol segnato alla Fiorentina spiega tutto".