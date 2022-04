Juve-Inter, Inzaghi ritrova la sua luce: Brozovic c’è. “Ieri per precauzione Marcelo…”

Un rientro fondamentale, dunque, per quella che sarà, di fatto, l’ultima chiamata per lo scudetto

"La luce sta per riaccendersi". Apre con questa frase chiara il focus del Corriere dello Sport sull'Inter, con Simone Inzaghi che ritrova finalmente Marcelo Brozovic . Il croato sarà infatti regolarmente in campo all'Allianz Stadium dal primo minuto nella sfida contro la Juventus: "L’allenamento di ieri, alla Pinetina, infatti, ha dato finalmente le indicazioni che Inzaghi tanto attendeva, vale a dire il ritorno definitivo in gruppo di Brozovic.

Il croato ha lavorato assieme ai compagni per quasi l'intera seduta, saltando soltanto la partitella finale. Si è trattato di una precauzione, dovuta al fatto che è stato provato un pressing alto a elevata intensità. Ciò che più conta, però, è che, a meno di intoppi dell’ultima ora, il tecnico piacentino ritroverà il suo faro, non solo del centrocampo, ma dell’intera squadra. Un rientro fondamentale, dunque, per quella che sarà, di fatto, l’ultima chiamata per lo scudetto. Per essere chiari, domenica, contro la Juventus, l’Inter deve prendersi i tre punti, altrimenti il tricolore potrebbe trasformarsi in un inutile miraggio".