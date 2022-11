Juve-Inter, Marelli: “C’è poco da discutere, il gol di Danilo è da annullare”

A Torino, sul gol del due a zero per la Juventus c'era un tocco di mano di Danilo. Così gli arbitri, dopo l'analisi delle immagini del VAR, hanno deciso di annullarlo.

Luca Marelli, su DAZN, ha spiegato l'episodio: «Nella concitazione non era facile vedere il fallo di mano che effettivamente è di Danilo, si vede, dopo un tiro di sinistro che la mano incoccia sul pallone. Sappiamo che la deviazione può non aver avuto effetto sul tiro ma per regolamento non è possibile segnare direttamente con un tocco di mano. Pertanto per regolamento non poteva essere assegnata la rete. Altrettanto vero che de Vrij vede proprio quella mano di Danilo, l'episodio è complesso ma a termini di regolamento c'è poco da discutere».