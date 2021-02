In vista della sfida di Coppa Italia di martedì sera contro la Juve, Conte dovrà fare a meno di due pedine. Il Giudice Sportivo, ha infatti, emesso il comunicato ufficiale che conferma la squalifica di Sanchez e Vidal. I due cileni erano in diffida e sono stati ammoniti nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dovranno quindi entrambi saltare la gara di ritorno prevista per martedì sera a Torino.