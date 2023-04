Juve-Inter, zuffa anche nel tunnel: “Ecco cos’è successo tra Cuadrado e Handanovic”

Juventus-Inter non è mai una partita come tutte le altre e il modo in cui si è conclusa la sfida ieri sera ne è la conferma. E' infatti scoppiata una maxi rissa dopo il fischio finale di Massa, partita da un battibecco tra Samir Handanovic e Juan Cuadrado. Scrive in merito Tuttosport: "Come una ragazzino il colombiano perde le staffe e si fa persino espellere durante il rissone successivo al gol di Lukaku, con annessa esultanza provocatoria.