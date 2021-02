LIVEBLOG – Juventus-Inter, le reazioni dai social: “Dalla formazione di Conte si capisce…”

I tifosi dell’Inter sono attesi da una serata ricca di tensione. La semifinale di ritorno con la Juventus non è di certo appuntamento per cuori deboli: in palio c’è la finale di Coppa Italia, per la quale serve un’impresa che darebbe ulteriore consapevolezza alla squadra di Conte anche in ottica campionato. Saranno sicuramente diverse le reazioni sui social legate a ciò che si verificherà allo Stadium nell’arco dei novanta minuti. Le raccoglieremo in questo spazio, come di consueto.