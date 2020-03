Juventus-Inter, l’arrivo dei nerazzurri a Torino. Un tifoso bianconero a Conte: “Traditore”

Poco meno di 24 ore al fischio d’inizio della gara scudetto tra la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno da poco raggiunto il capoluogo piemontese e l’albergo dove soggiorneranno per il big match. Diversi i tifosi ad accogliere la squadra, ma non solo nerazzurri: come mostra un video realizzato da IlBianconero.com, erano presenti anche supporter juventini all’arrivo del pullman. E non sono mancati messaggi al tecnico nerazzurro, apostrofato come “traditore” da uno dei tifosi della Juventus.