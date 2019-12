Karamoh, il Parma comunica le cifre dell’operazione: ecco quanto ha incassato l’Inter

Nella giornata di oggi il Parma ha reso pubblico il proprio bilancio relativo all’esercizio 2018/19. Il club ducale ha comunicato anche le cifre relative agli acquisti e alle cessioni avvenute entro il 30 giugno 2019: tra queste operazioni figura l’arrivo in Emilia di Yann Karamoh.

L’esterno offensivo francese, prelevato dall’Inter in prestito annuale con obbligo di riscatto, è costato al Parma 8 milioni di euro. L’ex nerazzurro, andato in gol proprio in occasione del 2-2 del 26 ottobre, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2023.