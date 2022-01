Inter, tutto fatto per Caicedo: cifre e dettagli. Oggi visite mediche e firma

L'attaccante ecuadiregno lascia il Genoa e approda in nerazzurro in prestito per 6 mesi: già iniziate le visite mediche

Fabio Alampi

Felipe Caicedo diventerà oggi un nuovo calciatore dell'Inter: l'attaccante ecuadoregno è già arrivato a Milano, e da pochi minuti ha iniziato il classico iter delle visite mediche che precedono la firma sul contratto. Soddisfatte, così, le richieste di Simone Inzaghi, che in poche ore ottiene sia l'esterno sinistro (Gosens, ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri) che l'attaccante "di scorta", elementi considerati fondamentali per disputare al meglio i numerosi impegni che attendono i nerazzurri in questa seconda parte di stagione. L'operazione Caicedo, come scrive il Corriere dello Sport, si è definitivamente sbloccata nella giornata di ieri: "Dopo Gosens è arrivata anche la fumata bianca per Caicedo, che oggi sosterrà le visite mediche a Milano, per poi firmare il suo contratto. Sempre nella serata di ieri, il Genoa e il giocatore hanno trovato la quadra su quella che, impropriamente, si potrebbe definire buonuscita, visto che l'operazione sarà solo a titolo temporaneo".

Accordo raggiunto

"Fin dai primi sondaggi, infatti, l'Inter aveva messo in chiaro che la formula dell'affare poteva essere solo quella del prestito gratuito e di mettere a disposizione dell'attaccante ecuadoregno non più di 750 mila euro, vale a dire quanto risparmiato dal trasferimento di Sensi alla Sampdoria, di qui al termine della stagione. Il contratto di Caicedo con il club rossoblù, però, prevede un ingaggio di 2,5 milioni. Ballavano, insomma, quasi 300 mila euro di differenza. Ebbene, dopo un tira e molla di un paio di giorni, le parti si sono venute incontro reciprocamente: il giocatore ha rinunciato a qualcosa e la società ligure ha aggiunto qualcosa, sbloccando l'empasse che si era creata. Evidentemente soddisfatto Inzaghi, che accoglierà un suo vecchio giocatore e che potrà affrontare il prossimo ciclo di ferro con minori preoccupazioni".