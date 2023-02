Kessie-Inter, l’ag ci ha già provato in autunno: “E il Barça gli ha risposto così”

Il centrocampista ivoriano, scontento per l'utilizzo ridotto, si era già offerto alla squadra nerazzurra lo scorso autunno

Franck Kessie all'Inter la prossima estate è un'ipotesi più che possibile. La notizia di un suo possibile ritorno a Milano sta infatti tornando a circolare in modo forte, considerando anche che da tempo le parti lavorano per trovare la quadra per poter imbastire l'operazione.