Klopp, frecciata a Conte: “Suo calcio di 36% di possesso non fa per me. Come l’Atletico ma…”

Jurgen Klopp, dopo il pareggio 1-1 tra Liverpool e Tottenham, si è presentato in conferenza stampa e non ha risparmiato frecciate a Conte

"Un giudizio sul Tottenham di Conte? Mi spiace, non sono la persona adatta a cui chiederlo, non mi piace quel tipo di calcio. Ma è mio problema personale. Sono squadra di livello mondiale, credo che dovrebbero fare di più che fare 36% di possesso palla contro il Liverpool. Ma ripeto, è un mio problema.Anche l'Atletico fa così, perfetto. Ma io non potrei mai. Non potrei mai fare quel tipo di calcio ma va benissimo, assolutamente. E' una questione mia. Hanno grandissimi giocatori, bloccano ogni palla, durissimi da affrontare. Rispetto tutti, va assolutamente bene così. Ma non fa per me, quel calcio non sono io"