Nel tempo Denzel Dumfries ha rivestito un ruolo sempre più centrale per la nazionale olandese. Intervenuto nella trasmissione Good Morning Eredivisie, il c.t. Ronald Koeman conferma che il giocatore nerazzurro è la sua prima scelta sulla fascia destra. "Con il suo contributo, come gioca a calcio, cosa fa, è semplicemente un giocatore importante per la nazionale olandese. Con l'Inter ha giocato poco nelle ultime partite. Non so se questo abbia a che fare con il rinnovo del contratto, ma valuteremo la cosa", ha detto l'olandese.