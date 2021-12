Inter, Kolarov di fronte al grande bivio: addio al calcio giocato a gennaio?

Condizioni fisiche precarie e scarso utilizzo: il difensore serbo riflette sul prossimo step della sua carriera

Riflessioni in corso per Aleksandar Kolarov: il difensore serbo dell'Inter in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio, complici anche qualche acciacco di troppo. Tanto che il Corriere dello Sport non esclude una decisione a sorpresa: "La scorsa estate aveva rinnovato a sorpresa il suo contratto con l'Inter dopo che i nerazzurri avevano fallito l'assalto a Stefan Radu, il senatore che Inzaghi voleva portarsi a parametro zero dalla Lazio. Aleksandar Kolarov, che di Simone è stato compagno in biancoceleste oltre che avversario in vari derby, finora è però stato utilizzato appena 44 minuti e pensa a un futuro lontano dall'Inter. Forse addirittura lontano dal calcio giocato. Una decisione clamorosa che potrebbe arrivare già a gennaio a causa delle condizioni fisiche non più ottimali dopo l'intervento alla schiena di metà maggio".