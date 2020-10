Vittoria ai supplementari nella semifinale dei play-off di qualificazione agli Europei per la Serbia di Kolarov di scena all’Ullevaal Stadion di Oslo nel match contro la Norvegia. A decidere la sfida in gara secca la doppietta di Milinkovic-Savic. Il difensore nerazzurro, titolare e capitano in campo, ha giocato l’intera partita.

Il 12 novembre la Serbia giocherà la finale play-off contro la Scozia che ha vinto ai rigori la sfida contro Israele.

(Inter.it)