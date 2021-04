Dalla Spagna – L’Inter pensa a un clamoroso ritorno di Kondogbia. L’Atletico…

Dalla Spagna si parla di un clamoroso interessamento dell'Inter nei confronti del centrocampista

" Geoffrey Kondogbia è stato uno degli ultimi acquisti dell'Atletico Madrid. Il centrocampista, arrivato dal Valencia per di 15 milioni di euro, è stata una precisa richiesta di Simeone. Il tecnico, però, ha dato poco spazio al giocatore alimentando così le voci su una sua possibile partenza in estate. Secondo quanto riporta Fichajes, una delle possibili destinazioni di Kondogbia sarebbe l'Inter. Il centrocampista è sbarcato a Milano nella stagione 2015/16, ha vestito senza successo la maglia nerazzurra per due stagioni collezionando 56 presenze, due gol e 3 assist. L'Inter versò nelle casse del Monaco 36 milioni di euro dopo un acceso derby di mercato col Milan.

"In questa stagione Kondogbia ha raccolto 1.070 minuti, è uno degli acquisti meno utilizzati da Simeone, il che rende la sua partenza un'operazione vantaggiosa per tutti. L'Atletico spera di recuperare parte dell'investimento fatto con un giocatore che non è nei piani per la prossima stagione, mentre l' Inter vorrebbe rimpolpare il centrocampo. "Kondogbia vuole essere protagonista e dimostrare l'errore che sta commettendo il club spagnolo impiegandolo con il contagocce", si legge sul portale.