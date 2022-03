Koopmeiners, nuova stella Atalanta: Inter, idea mai concretizzata. E ora…

Il centrocampista olandese si è ormai ritagliato un ruolo da protagonista assoluto nella formazione di Gasperini

Teun Koopmeiners è stato il grande protagonista del largo successo di ieri sera dell'Atalanta, che ha travolto la Sampdoria con un perentorio 4-0: il centrocampista olandese ha segnato una doppietta, la sua prima in Italia, e disputato l'ennesima, grande prestazione. L'ex capitano dell'AZ Alkmaar si è ormai ritagliato un ruolo da protagonista assoluto nella formazione di Gasperini, a conferma che l'investimento fatto in estate dalla famiglia Percassi (circa 15 milioni di euro) si è rivelato decisamente azzeccato.

Un rendimento che di certo non sorprende chi lo seguiva da tempo. Tra questi c'è anche l'Inter, che negli anni passati ha osservato con grande attenzione il talentuoso classe '98. Mancino educato, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, personalità, forza fisica: Koopmeiners aveva pienamente convinto gli uomini mercato nerazzurri, ma le ristrettezze economiche imposte da Suning hanno fatto sì che l'idea non si concretizzasse mai. Un interesse confermato anche dall'agente del giocatore, destinato però a rimanere tale: l'Atalanta non ha perso tempo, ha chiuso l'operazione e si gode oggi l'ennesimo gioiello. A posteriori, considerando anche la mancanza di alternative in mezzo al campo per Inzaghi, un vero e proprio rimpianto.