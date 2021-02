Ag Koopmeiners: “Inter? Solo manifestazioni d’interesse. Non mi meraviglia che…”

Le parole di Bart Baving a MinutidiRecupero.it: "Ciò che posso raccontare è che su di lui ci sono le squadre di tutti i top campionati"

Intervenuto ai microfoni di MinutidiRecupero.it, Bart Baving, agente del centrocampista dell'AZ Alkmaar Teun Koopmeiners ha parlato così del futuro del giocatore, su cui pare ci sia anche l'Inter: “Mancano diversi mesi all’inizio del mercato, a oggi non si può dire. Ciò che posso raccontare è che su di lui ci sono le squadre di tutti i top campionati. Il Coronavirus ha condizionato il mercato e bisognerà capire quanto condizionerà anche il prossimo. Ciò che è certo, lo ripeto, è che per lui è giunto il momento del prossimo step. A ora però, è giusto chiarire che il suo focus è interamente sull’AZ e sul conquistarsi un posto agli europei con l’Olanda. Per guadagnarselo, è all’AZ che deve continuare a dimostrare il suo valore e meritarsi la convocazione in nazionale”.