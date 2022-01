Inter-Kostic a gennaio, “mission impossible”. Ma Ausilio ha un alleato prezioso

Il serbo è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra, ma convincere l'Eintracht non sarà facile

Il mercato di gennaio dell'Inter ruota intorno all'esterno sinistro, ruolo sul quale si concentrano le attenzioni di Inzaghi e della dirigenza. Il primo nome sulla lista è quello di Filip Kostic , ma a una condizione: che l'operazione avvenga sulla base del prestito, per poi ridiscuterne in estate. Convincere l'Eintracht Francoforte si prospetta molto difficile, ma i nerazzurri potrebbero comunque fare un tentativo, come scrive Tuttosport: "In entrata, tutti i radar, come già sottolineato, sono sintonizzati verso la Bundesliga dove sono attori protagonisti i due obiettivi principali dell'Inter, ovvero Ramy Bensebaini e Filip Kostic".

"Kostic nell'ultimo turno di Bundesliga è stato regolarmente schierato come titolare nella sconfitta dell'Eintracht contro il Borussia Dortmund. In questo caso, l'ottimismo, al di là delle oggettive difficoltà nel condurre un'operazione a costo zero, è dato dal fatto che il serbo è assistito da Alessandro Lucci, procuratore con cui l'Inter sta valutando anche la situazione di Kolarov - connazionale e buon amico di Kostic - ma pure agente di molti tra i giocatori nerazzurri (da Dzeko, fino a Correa passando per Vecino). Ausilio ha quindi un prezioso alleato nel provare a realizzare una "mission impossible", ovvero convincere l'Eintracht a cedere un titolare (che comunque ha già fatto chiaramente trapelare di non voler firmare il contratto in scadenza nel 2023) in prestito con diritto di riscatto. Operazione, da dieci milioni complessivi, anche alla luce di quanto era stato valutato il cartellino di Kostic ad agosto, quando è stato a un passo dalla Lazio".