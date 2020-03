CdS – Lazio su Kumbulla, ma Inter in primissima fila: ecco quanto vale il difensore

Marash Kumbulla è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Il difensore del Verona, come ribadisce anche il Corriere dello Sport di oggi, è però anche nel mirino di altri club: “L’Inter è in primissima fila e resta la grande favorita per Kumbulla, si parla persino del Chelsea e di offerte in arrivo dalla Premier, ma sul giocatore si registra l’attenzione (ancora viva) del club biancoceleste. Tare ci pensava già otto-dieci mesi fa, lo ha seguito e non lo ha mai mollato, ecco l’indiscrezione venuta alla luce nelle ultime ore “.

Situazione da monitorare e un po’ più difficile da prevedere considerando quello che sta accadendo in questo periodo: “Lo stop imposto al calcio provocherà inevitabilmente danni economici e una probabile contrazione dei prezzi di mercato. La Lazio, che dal punto di vista del budget difficilmente resisterebbe alla concorrenza di Inter e Chelsea, può inserirsi garantendo un salto di qualità e uno spazio sicuro in una squadra di grandissimo livello e quasi iscritta alla prossima Champions. Marash a Formello potrebbe raccogliere l’eredità di Radu e ritrovare il suo amico Strakosha. Il legame con Thomas e un simbolo dell’Albania come Tare sarebbero le carte in più da giocarsi per avvicinarlo a Roma, tenendo presente un aspetto fondamentale: la valutazione del suo cartellino, oggi compresa tra 20 e 25 milioni, scenderà?”.