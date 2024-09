"Prima di entrare nel merito della questione sul fronte sportivo, è doveroso sottolineare che, in generale, l’insussistenza di ipotesi di reato e quindi la carenza di elementi che possano rilevare sotto il profilo penalistico non inficia automaticamente la possibilità che possano residuare delle infrazioni sul piano della disciplina sportiva, essendo in taluni casi diversi i presupposti e le finalità della sanzione penale rispetto a quella sportiva.

Innanzitutto, ad avviso di chi scrive, non si dovrebbero registrare ricadute negative per il club nerazzurro sul fronte della continuità aziendale (sul quale è certamente incentrato l’esposto). Al di là delle varie considerazioni già espresse da chi scrive sul punto (rispetto alle quali si rinvia ad un precedente articolo; per leggerlo clicca sul seguente link https://www.vocenews.it/esposto-sulla-continuita-aziendale-dellinter-il-caso-milan-del-2018/) e che restano ferme, va qui evidenziato che nella fattispecie non si sono verificate situazioni debitorie tali da far ricorrere gli amministratori della società nerazzurra agli istituti di risoluzione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. N.14/2019, che ai sensi dell’art. 6 ter delle NOIF avrebbero portato alla revoca della affiliazione del club alla FIGC e quindi all’impossibilità di iscriversi al campionato di serie A.