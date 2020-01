Inter, senti Lampard: “Se va bene a tutti, Giroud può andare. So dell’agente. E non dipende da…”

Frank Lampard apre apertamente all’addio di Olivier Giroud al Chelsea: l’agente del giocatore ha già incontrato l’Inter e la notizia è ben nota negli ambienti del Chelsea.

“L’ho già detto dopo l’ultima nostra partita, se la situazione va bene a tutti, e in primis a noi che siamo il club con cui ha un contratto, allora valuteremo la partenza di Oli (Olivier Giroud ndr). Penso sia stato un grandissimo professionista qui. Si è allenato benissimo in questa stagione malgrado abbia avuto poche occasioni. Ho avuto grande rispetto per lui ma devo fare delle scelte per il club. Comunque, non c’è niente di fatto ancora”.

L’agente a Milano

“So che tutti stanno parlando del possibile addio di Giroud, per cui non ci girerò intorno. Credo che l’agente abbia già parlato con il club (l’Inter ndr) ma finché non saremo noi a decidere che il suo addio sia la cosa migliore, non ci sarà niente di definito. Ma la sua partenza non dipende necessariamente dall’eventuale arrivo prima di un sostituto“.