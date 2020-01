Young e non solo: Marotta ha due colpi in chiusura. Giroud, pista viva: agenti in sede Inter

Non solo il centrocampista e l’esterno in dirittura d’arrivo, l’Inter è al lavoro anche per sistemare il reparto offensivo. Soprattutto se, come sembra, dovesse partire Politano in direzione Milan.

“Per l’affondo scudetto serviva battere velocemente un colpo, ora Marotta ne ha due in chiusura. E tanto tempo davanti per dare la caccia anche a un vice Lukaku. Ieri nella sede nerazzurra sono stati avvistati gli agenti di Olivier Giroud, in scadenza con il Chelsea il prossimo giugno. Con l’attaccante francese il dialogo è aperto da tempo e l’intesa di massima – anche qui per un accordo di 18 mesi – c’è già. Resta da convincere il Chelsea a lasciar partire in anticipo il giocatore: impresa complicata alla luce del no per Alonso e la guerra legale con Conte, ma non impossibile. Marotta fiuta l’affare e ci prova: un’altra opportunità per un’Inter da scudetto”, si legge su La Gazzetta dello Sport.