Laporta: “L’eliminazione dalla Champions una mazzata. Con Inter e Bayern gli arbitri…”

In una lunga intervista a Barça Tv, Joan Laporta è tornato sull'eliminazione dai gironi di Champions League. A distanza di tempo il presidente blaugrana fatica ad accettare l'eliminazione: "L'eliminazione dalla Champions League è stata una mazzata. Avevamo appena ritrovato gioia e fiducia nel progetto e l'eliminazione è stata una mazzata. Ma abbiamo retto bene, lo spogliatoio e Xavi hanno chiarissimo che l'obiettivo fondamentale è campionato. Abbiamo una squadra molto competitiva ed equilibrata. Abbiamo avuto 17 giocatori (più due in prestito) ai Mondiali e questo ci ha reso la società che ha contribuito di più".

"Non voglio parlare degli arbitraggi negli stadi di Bayern e Inter. Lascio al fatto che non ci hanno favorito. È ora di voltare pagina e pensare al campionato, in cui siamo leader e lo saranno fino al 31. Stiamo lavorando per vincere di nuovo la Champions League. La motivazione del mio consiglio di amministrazione è che il Barça continui con il suo modello di proprietà. Tutto ciò che facciamo va in questa direzione. L'altro grande obiettivo del mio mandato è proclamarci campioni d'Europa. Sono convinto che ce la faremo".