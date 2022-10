Laporta non si dà pace: “Scandaloso quello che è successo a Milano. Al Camp Nou l’Inter…”

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona torna sul rigore non concesso al Barça per il mani di Dumfries

Gianni Pampinella

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, Joan Laporta parla di Barça-Inter. Inoltre il presidente dei blaugrana torna sulla gara di Milano parlando ancora del rigore non assegnato alla sua squadra. "Quando penso alla partita penso a ringraziare i tifosi, che sapevano quanto fosse difficile. Abbiamo tanti infortuni importanti. Sono triste e arrabbiato per non aver vinto, nonostante abbiamo segnato tre gol. L'obiettivo prioritario era la Liga, la fase a gironi è diventata molto complicata, ma preferisco parlare quando è finita. Dobbiamo vincere entrambe le partite. Non è una questione di speranza. L'Inter gioca prima e contro il Bayern sapremo se avremo una possibilità o meno".

"Ora dobbiamo concentrarci sulla Liga. Non mi aspettavo di essere così a questo punto. Da parte dello staff tecnico e dell'allenatore abbiamo fatto di tutto per essere competitivi, avevamo un gruppo completo ma contro il Bayern siamo riusciti a fare una buona partita. L'arbitro al VAR non ha assegnato un rigore a Dembélé a Milano, è stato scandaloso. La direzione arbitrale non ci è piaciuta, è ovvio, ma se avessimo segnato sarebbe stato più facile. Ho avuto la reazione che dovevo avere, ho parlato con la UEFA, ma non puoi tornare indietro. La prossima volta dovremo segnare più gol. Xavi? Gli ho detto di andare avanti, di non pensare alla Champions League e di concentrarsi sulla Liga".

"Fuori ai gironi? Ha un impatto, ma non saranno 30 o 35 milioni. Devi continuare a cercare nuove sponsorizzazioni e continuare a competere in Europa, che porta anche entrate. L'impatto netto sarà inferiore rispetto a quello che avevamo previsto. Il pubblico del Camp Nou ha risposto come nelle grandi serate di Champions League. È stata una partita molto discontinua e non avevamo previsto quel secondo tempo. L'Inter è andata bene in contropiede. Il gol della testa di Lewandowski è di straordinaria estetica. Quando abbiamo visto l'arrivo della squadra, non potevamo perdere. Direi ai tifosi di continuare a crederci. Abbiamo un'ottima squadra questo deve darci gioia, loro devono supportare Xavi, la rimonta che abbiamo fatto mercoledì è stata merito dei tifosi. Siamo ancora vivi".

