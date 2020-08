Suarez via, spazio per Lautaro? L’Inter la vede diversa: “Può spingere davvero Messi a…”

E’ notizia di ieri l’ormai imminente addio al Barcellona di Luis Suarez, contattato da Ronald Koeman, che gli ha comunicato di non puntare su di lui nel suo progetto tecnico. Questo libererebbe dunque il posto a Lautaro Martinez come centravanti del futuro, ma La Gazzetta dello Sport vede l’operazione su un altro fronte: “Messi è amico anche del cileno ex-Juve, ma con Suarez il legame è speciale. Quando con loro c’era anche Neymar il trio era soprannominato “Los tres amigos” e la partenza del brasiliano è stata una prima pugnalata al cuore di Lionel. Suarez non intende rinunciare ai quasi 10 milioni che il Barça gli garantisce da qui a luglio, e il suo futuro è al momento incerto (Ajax e Inter Miami le prime opzioni), ma la sua partenza è chiave sopratutto nella vicenda Messi.

A Barcellona vedono l’operazione come un “fare spazio” verso un nuovo assalto a Lautaro Martinez, proprio per andare incontro alla volontà del miglior giocatore al mondo e al tempo stesso centrare l’acquisto mediatico e futuribile che sancirebbe l’inizio di un nuovo ciclo. Vista da Milano però l’operazione ha altre prospettive: da una parte resta il problema di liquidità del club di Bartomeu, che al momento non pò avvicinarsi alla cifra richiesta per il Toro, dall’altra il divorzio da Suarez può contribuire ad allontanare ulteriormente Messi da Barcellona. E a fargli considerare opzioni alternative, fra cui città in cui ha recentemente acquistato un casa e spostato gli affari”, si legge.