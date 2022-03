Laporta: “Superlega si farà e non sarà più chiusa. E alla fine con la Uefa…”

"Ci sono tanti club inglesi favorevoli al progetto, ma non si espongono perché sono in attesa delle sentenze dei tribunali"

"Si va avanti. E' un progetto che sarà vinto. Ci sono tanti club inglesi favorevoli al progetto, ma non si espongono perché sono in attesa delle sentenze dei tribunali. E’ una Superlega aperta, non più chiusa, si è evoluta. Sarà sicuramente la Lega più attraente del mondo",ha dichiarato il numero uno del Barca in una intervista all'emittente radiofonica catalana 'Rac 1'.