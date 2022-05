Inter, Lautaro chiarissimo: “Ha detto al club che andrà via soltanto se…”

La speranza di Marotta e Ausilio è quella di trattenere il Toro trovando altrove le risorse per soddisfare i desiderata societari

Continuano le voci sul futuro di Lautaro Martinez . Il centravanti argentino è infatti uno dei possibili partenti in casa Inter la prossima estate, ma la priorità del club è oggi quella di trattenerlo e la sua di restare a Milano, nonostante le numerose offerte. Scrive infatti Tuttosport: " L’argentino non vuole lasciare l’Inter e, nel caso, lo farebbe solo se costretto, ovvero se fosse il club a chiederglielo . Posto che nulla si è mosso in tal senso e che la speranza di Marotta e Ausilio è quella di trattenere il Toro trovando altrove le risorse per soddisfare i desiderata societari.

Agli atti resta pure il ricordo di quanto avvenuto un’estate fa, quando fu impossibile per l’Inter rifiutare l’offertona arrivata dal Psg per Hakimi e poi, allo stesso modo, fu altrettanto impossibile controbattere all’offensiva del Chelsea su Lukaku (che ci mise il carico, adducendo come motivo il mancato rinnovo di contratto, anche se oggi finge di non ricordarselo). Lautaro la sua scelta l’ha fatta rinnovando fino al 2026 a 6 milioni e vuole essere centro di gravità di un’Inter sempre più competitiva pure in Europa. Ecco, in questo caso sarebbe utilissimo un sorpasso al Milan, considerato che - in caso di secondo posto - l’Inter in Champions dovrà ripartire dalla terza fascia".