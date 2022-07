Inter, Lautaro non vede l’ora di ricominciare: “Manca poco, un altro anno insieme!”

L'attaccante argentino non sta nella pelle e ha le idee chiarissime: in settimana si torna ad Appiano Gentile

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione 2022/23 dell'Inter: martedì 5 luglio il tecnico Simone Inzaghi e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta parleranno in conferenza stampa, il giorno seguente il gruppo si ritroverà ad Appiano Gentile per la prima seduta di allenamento. Chi sembra non stare nella pelle è Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha commentato un post pubblicato dal club nerazzurro sui propri canali social, mostrando tutta la sua voglia di ricominciare. Il Toro ha le idee decisamente chiare: "Manca poco. Un altro anno insieme! Forza Inter!".