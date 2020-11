Lautaro Martinez: “Mi sono sfogato dopo il gol? Volevo riscattarmi e vi spiego perché”

Lautaro Martinez ha segnato con la Nazionale argentina nella partita di qualificazione contro il Perù. Il giocatore argentino si è sfogato dopo la rete segnata e in conferenza stampa ha spiegato: «Per me quel gol è stata una festa perché con il Paraguay non mi ero sentito a mio agio. Non ho giocato come avrei voluto quindi oggi ho dovuto ribaltare la situazione, riscattarmi a livello personale. Devo lavorare per la squadra e credo di aver fatto un grande sforzo oggi, come tutti i miei compagni. Per questo penso che sono contento per la vittoria di oggi e di aver ottenuto dieci punti nelle prime quattro partite di qualificazione ai Mondiali».

«Forse oggi eravamo più tranquilli, quando avevamo palla abbiamo gestito tutto con pazienza, abbiamo trovato gli spazi. Paredes ha preso palla e mi ha visto, per fortuna – ha aggiunto il giocatore dell’Inter – sono riuscito a fare il movimento giusto per arrivare al tiro. In altre partite ho avuto anche delle occasioni da rete, ma credo che abbiamo giocato molto bene a calcio e siamo contenti ».

(Fonte: tycsport)