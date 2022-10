Lautaro come Milito, il database di Barella parla chiaro: Inter, ora rimontare si può

Lautaro Martinez e Nicolò Barella formato Barcellona: così la rimonta dell'Inter diventa possibile. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul momento dei nerazzurri di Simone Inzaghi dopo la Salernitana, riavvolgendo il nastro anche al doppio impegno col Barcellona: "Una cosa chiedeva l’Inter, a questa domenica di metà ottobre: surfare sull’onda lunga di Barcellona, e non solo per la temperatura balneare di San Siro. Eccola qui, la continuità. Nell’atteggiamento. Nell’approccio. Nella continuità. Nel sacrificio. Ma poi, pure nei marcatori. Lautaro e Barella avevano letteralmente ribaltato Xavi mercoledì scorso e un’ottantina di ore dopo hanno fatto lo stesso con la Salernitana. Testa e gambe che, ora sì, vanno nella stessa direzione. E ai simboli bisogna dar retta, i segnali vanno sempre rispettati.

Ora le gambe dell’Inter girano meglio, la condizione atletica è in crescendo. E magari anche qualche nervosismo viene meno. Barella è tornato Nicolò, non un cognome dei tanti. È tornato riconoscibile, al netto del secondo gol consecutivo che pure è un gioiello di tecnica e rapidità d’esecuzione. Nicolò ha poi festeggiato mimando l’unicorno, messaggio con destinazione famiglia, nello specifico le tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde che ieri erano allo stadio. Ma qui chi festeggia è Inzaghi, che ha riabbracciato il centrocampista totale di un anno fa. Mai, in questa stagione, Barella aveva toccato questi picchi di rendimento. Il database dice tre gol, record eguagliato nella sua storia nerazzurra in campionato, ma dopo sole 10 giornate: c’è spazio per fare meglio, anche qui, ma non solo qui. Va veloce, Nicolò. Forse non è un caso che abbia invitato a raggiungerlo ad Appiano pure Charles Leclerc. Non lo è di sicuro, piuttosto, che il momento più complicato delle ultime tre stagioni dell’Inter sia coinciso con quello più complicato di sempre di Barella. Nicolò ha conosciuto la panchina un giorno di settembre e rivisto il sole a ottobre.