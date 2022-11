VIDEO / Lautaro: “Il calcio ce l’ho nel sangue. Quando sono arrivato all’Inter…”

È Lautaro Martinez il protagonista della prima delle sei puntate di “ Where are you from? ”, il nuovo format nerazzurro. Il Toro si racconta in una lunga intervista a partire dalla sua città natale. "Per me Bahia Blanca è una città bellissima. È piccola, si gioca tanto a basket ma ci sono anche tante squadre di calcio. Mio padre giocava a calcio, mio fratello più piccolo gioca a basket e il più grande a calcio, siamo una famiglia sportiva. Da piccolo giocavo anche a basket, ma il calcio lo porto nel sangue".

Il calcio in Argentina - Quando sono arrivato all'Inter ho detto che era diverso, ma anche qua c'è la passione e tutto quello che significa giocare in una grande squadra. Sappiamo cosa significa Argentina per il calcio per quello che ha fatto Maradona, per quello che fa ancora ora Messi. Uno cerca sempre di fare quello che sa fare e quello che uno ha imparato da piccolo. Luoghi da visitare in Argentina? Prima Bahia Blanca, è piccola ma è una bella città. Inoltre è la città di mia moglie. Poi c'è Buenos Aires, ci sono tanti stadi e musei. Anche la Patagonia è bella. Non leggo tanto, mi piacciono molto i film d'azione. Calcio in tv? Lo guardo poco, guardo tanto la Serie A. Non sono uno che guarda gli orari per mettermi sul divano e guardare le partite. La Coppa America? È stato un momento bellissimo per me, per noi e l'Argentina. Diego non c'è più e per noi è stato un colpo duro. Quell'anno abbiamo regalato quella Coppa America che per noi era importantissimo".