"Un successo importante perché aiuta ad acquisire fiducia, per concludere nel migliore dei modi questo mini tour. Ci stiamo preparando in questi giorni per quello che ci aspetta, che sarà molto importante, l'inizio della Copa América con un rivale difficile come il Canada, sarà un match difficile. Messi mi ha concesso il rigore? L'ho guardato e me lo ha fatto tirare. Ho approfittato dell'opportunità. L'ho ringraziato, lo ringrazio pubblicamente anche adesso. È il gesto di un grande uomo. Inutile dire che è un gentiluomo dentro e fuori dal campo. Ci aiuta molto e questo per me è molto importante"