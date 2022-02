Lautaro, Dazn chiude il caso mai nato e creato ad arte: “Nessuno sputo, è il riflesso”

Un caso creato ad arte e inesistente fin dall'inizio. Eretto probabilmente per generare confusione, destabilizzare, aggravare una sconfitta

"Theo all'ultimo secondo falcia Dumfries, rosso diretto. Lo spagnolo, ancora una volta, perde tutto il tempo possibile: si ferma, si abbassa i calzettoni. Poi, una volta arrivato alle scale per scendere, col dito risponde ai tifosi dell'Inter: 'Non vi sento', contrappasso del Calhanoglu d'andata. Ma Lautaro, dalla panchina, vede tutto e si infuoca. Dall'alto gli urla insulti in spagnolo: sembra uno sputo, ma è il riflesso dello specchio mentre qualifica la madre di Theo Hernandez. In quegli istanti, la partita finisce e Lautaro vede Theo risalire: tutto ricomincia. A pochi metri, i giocatori del Milan esultano (...). Saelemaekers vede ciò che sta accadendo tra Lautaro e Theo e prova a intervenire, ma Pioli gli dice: 'Vai a festeggiare'".