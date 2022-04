GdS – Lautaro, sarà cessione dorata in estate? Atletico pronto a bussare in casa Inter

L'attaccante dell'Inter, autore della doppietta nel derby di ieri sera col Milan, potrebbe essere sacrificato in estate per questioni di bilancio

Andrea Della Sala

Lautaro Martinez ha colpito il Milan con una doppietta nel derby e ha aiutato l'Inter a conquistare la finale di Coppa Italia. L'argentino, pur con qualche alto e basso, anche in questa stagione sta dimostrando le sue qualità ed è sempre più leader nella squadra di Inzaghi. In estate potrebbero arrivare in casa Inter offerte per il Toro.

"È tornato il Matador (del Milan) e l’Inter ha mille ragioni per gioire. I traguardi immediati: lo scudetto innanzitutto, oltre la finale di Coppa Italia. Ma è altrettanto chiaro che sullo sfondo c’è l’estate e quella promessa (sottintesa) di una separazione dorata. Non è un mistero che le casse nerazzurre abbiano bisogno di un’iniezione di liquidità e la vendita di Lautaro Martinez può rappresentare la fonte migliore per mettere a posto i conti", riporta Gazzetta.it.

"A 24 anni il centravanti della nazionale albiceleste è uno dei migliori interpreti nel ruolo. E non ci sono dubbi che gli acquirenti sono di prima fascia. Tra questi la prima fila spetta sempre all’Atletico Madrid, spinto dalle credenziali del Cholo Simeone, suo estimatore sin dai tempi del Racing. Il recente viaggio di Piero Ausilio a Madrid era assolutamente conoscitivo, in coincidenza con le partite di Champions League. È presto per parlare di accelerazione nella trattativa, ma il feeling tra i dirigenti colchoneros e l’entourage del giocatore è evidente. Il suo agente Camano è di casa in Spagna e non gli mancano le opportunità per dialogare con i vertici dell’Atletico. E l’Inter è informata passo passo".

"Ormai guadagna già 6 milioni e passa, ed è possibile che proprio il nuovo trasferimento gli garantisca un ulteriore aumento di stipendio. Del resto a Madrid devono cambiare un bel po’ di facce. Il primo in uscita è quel Luis Suárez, balzato all’onore delle nostre cronache per il mancato passaggio alla Juve di due estati fa. L’uruguaiano con il Cholo non ha proprio legato: un’antipatia che, alla lunga, sta aiutando il Toro ad avvicinarsi a Madrid. Prima, però, vuol salutare l’Inter con altre vittorie pesanti", chiude il portale del quotidiano.