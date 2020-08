Inter, Lautaro davanti a un bivio: cessione milionaria o rinnovo a cifre da top player

Sarà un’estate fondamentale per la carriera di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, dopo un primo anno di “apprendistato”, in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore, attirando su di sé le attenzioni di tutti i top club europei. L’Inter sa di avere tra le mani un gioiello, e non intende sedersi al tavolo delle trattative per cifre non rirenute congrue, ma nel frattempo il rinnovo di contratto non è ancora arrivato. Secondo Tuttosport, i nerazzurri e il Toro si troveranno presto davanti a un bivio:

“Martinez, pagato”appena” 25 milioni dal Racing Avellaneda, è oggi una miniera d’oro per il bilancio interista, considerato che Marotta non è disposto a sedersi al tavolo per una valutazione inferiore ai 90 milioni. L’estate sarà comunque un bivio nella carriera dell’argentino a cui – in caso di mancata partenza – verrà rinnovato il contratto, in scadenza nel 2023, soprattutto per adeguare il suo ingaggio a quello dei big nerazzurri, ovvero Lukaku, Eriksen e, buon ultimo, Sanchez che ha appena firmato un triennale da 7 milioni a stagione“.