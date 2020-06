Sky – Lautaro, la richiesta dell’Inter fa storcere il naso: al Barça qualcuno pensa che…

Il Barcellona corteggia Lautaro Martinez, questa non è più una novità. Sul fatto che riesca a strapparlo all’Inter , però in Italia non ci sono le stesse certezze che ci sono in Spagna. Se da quelle parti sono convinti che alla fine, in un modo o nell’altro, con contropartite e parte cash, i nerazzurri si convinceranno a cederlo, i media nostrani sono più attendisti.

Skysport sostiene per esempio, sulla scia delle parole di Ausilio, che dipenderà dal pagamento della clausola rescissoria da 111 mln o dal pagamento di una parte cash che si avvicini il più possibile a quella cifra. Ma il Barça in questo momento non può permettersi di arrivare a pagare tutti quei soldi. Per questo sta provando a trattare.

La società blaugrana – spiega Sky – sta chiedendo l’abbassamento del monte ingaggi ai giocatori presenti in rosa e in Catalogna c’è chi non vede di buon occhio l’operazione Lautaro se è così onerosa. I nerazzurri poi non hanno ancora in mano ancora il sostituto e questo potrebbe aprire a scenari diversi rispetto alla cessione.

