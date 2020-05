SM – Lautaro, i piani del Barcellona complicati dalla clausola ma anche da una decisione

Il Barcellona ha fatto ricorso all’ERTE e questo complica i piani che porterebbero Lautaro Martinez in Spagna. La cassa integrazione non consentirebbe ai blaugrana di versare la clausola di 111 mln presente sul contratto dell’argentino. E Ausilio su quella è stato chiaro (a meno che non fosse strategia): “Non pensiamo alla cessione del giocatore, l’unico modo di vederlo andare via è pagare la clausola entro le prime due settimane di luglio“.

SportMediaset recupera proprio le parole del ds nerazzurro e spiega come il possibilissimo riscatto di Icardi da parte del PSG, e anche quello probabile di Perisic da parte del Bayern Monaco (“Ne discuteremo più avanti”, ha detto il dirigente interista) complicano le cose per il Barça. “Suning non ha nessuna necessità di vendere e intende condurre le danze con il Barcellona, dettando il ritmo”, sottolinea SM.

Ma c’è una decisione che è da considerare come ulteriore ostacolo nella trattativa per il Toro. L’ERTE appunto. Il club blaugrana ha messo i propri giocatori in cassa integrazione per fronteggiare la pandemia del coronavirus. Lo Stato spagnolo quindi controllerà con attenzione le spese del club catalano. Lo hanno fatto anche Atletico Madrid, Siviglia, Alavés, Valencia, Espanyol, Granada e Osasuna. “Il Governo iberico ha trattato infatti le società di calcio esattamente come qualsiasi altra azienda, ma ora i Ministeri del Lavoro e delle Finanze vigileranno sui conti delle società e bloccare eventuali spese troppo onerose o ingiustificate, che naturalmente contrasterebbero con lo stato di emergenza di chi ha aderito all’ERTE”, spiega il sito sportivo.

Ecco perché da giorni si continua a parlare di una trattativa che metta sul tavolo diverse contropartite. Ma l’Inter accetterà? Le parole di Ausilio si materializzeranno con un no a tutte le alternative rispetto al pagamento della clausola rescissoria?

(fonte: SportMediaset)