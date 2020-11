Atalanta-Inter, in attacco sfida tra un carrarmato e un nove e mezzo. Lautaro…

Lukaku potrebbe non essere titolare nella sfida contro l’Atalanta. Ce la sta mettendo tutta per esserci, ma Conte dovrà appoggiarsi su Lautaro Martinez. Anche lui convocato dall’Argentina, in Champions si è sbloccato dopo un digiuno che stava preoccupando lui e gli interisti. Peccato che contro il Real non sia bastato. Domani l’argentino si confronterà contro Zapata, un centravanti molto diverso da lui.

Di loro La Gazzetta dello Sport scrive: “Zapata è un carrarmato, un concentrato di potenza e velocità. Lautaro è un 9 e mezzo: qualità nel gioco corale da numero dieci, ma dentro l’area di rigore esiste solo la porta, come pensano i veri 9. E fa gol in tutti i modi: testa, destro, sinistro. Battendo al volo e costruendosi col dribbling lo spazio per fare male“.

Sarà un confronto tra due degli attacchi che hanno segnato di più in Serie A: 17 gol la squadra di Gasperini, 15 gol quella di Conte. E probabilmente vincerà chi là davanti sbaglierà meno.

(Fonte: GdS)