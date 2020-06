Sport – Real-Lautaro? Il Barça sa tutto e sa che ci sono solo due opzioni. Con l’Inter…

Nelle scorse ore, in Italia, si è parlato dell’interesse del Real Madrid per Lautaro Martinez. Sarebbe un ostacolo per il Barcellona che da tempo insegue il giocatore nerazzurro. Di queste voci parlano anche in Spagna. In particolare lo fa il quotidiano Sport, che a tempo insiste sulla realizzazione dell’operazione che porterebbe l’argentino in blaugrana.

Il giornale spagnolo spiega che il Barça sarebbe a conoscenza dei movimenti del real Madrid sul giocatore nerazzurro, ma insistono “sono tranquilli che alla fine il calciatore firmerà”. Dopotutto questa convinzione è rimasta intatta anche dopo le parole di Ausilio che aveva mandato un messaggio chiarissimo: “Non lo cederemo, se non a fronte della clausola rescissoria”. Parole che devono essere sembrate di circostanza, almeno se si pensa che in Spagna si continua ad essere ottimisti, almeno su alcuni fronti, sull’arrivo del Toro.

“Il Barcellona è ben legato all’argentino e ci sono solo due opzioni, Barça o la permanenza all’Inter”, si legge sul quotidiano. Insomma, i dirigenti blaugrana ritengono che siano altre le priorità del Real Madrid, guarda Mbappè, e che quella sul giocatore interista sarebbe al massimo un’operazione di disturbo per alzare il costo del cartellino. “Al Barça c’è molto ottimismo e credono che la fase finale della trattativa sia già arrivata con tutto ciò che deve essere affrontato. È evidente che il club deve vendere ora a giugno per avere abbastanza forza per chiudere l’operazione”, conclude Sport.

(Fonte: Sport.es)