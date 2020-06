Sky – Lautaro, pressing Real Madrid: vuole solo il Barça, due condizioni per l’addio

Sky Sport fa il punto sul mercato dell’Inter e le ultime novità che riguardano la società nerazzurra: “Per quanto riguarda Sanchez bisognerà trovare l’accordo con il calciatore ma anche con il Manchester United. Lautaro? Il Barcellona è la meta preferita e quella indicata dalla stampa spagnola, nonostante un interessamento forte del Real Madrid. Ausilio è stato chiaro: bisogna pagare la clausola. La cessione di Icardi pone l’Inter in una posizione di forza: non ha necessità di vendere. Per lasciar partire l’argentino servono due condizioni: un’offerta economica soddisfacente e avere in mano un’alternativa. È difficile trovare un sostituto più forte: la squadra può essere migliorata nel complesso“.

Infine il punto della situazione sul colpo Vagiannidis, in arrivo dal Panathinaikos: “Manca solo l’ufficialità. Arriverà in Italia all’inizio della prossima stagione. Era in scadenza, l’Inter pagherà circa 250 mila per la formazione“.