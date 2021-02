Lautaro: “Difficoltà Suning? Non semplice, ma ci è stato spiegato che…”

L'attaccante dell'Inter in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei problemi societari di questo momento

Lautaro Martinez , dopo la doppietta siglata nel derby, non vuole certo fermarsi. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport , il Toro ha dichiarato che la svolta c'è stata dopo l'eliminazione dalla Champions. E poi ha parlato anche delle vicende societarie:

«Non so, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive. Difficoltà finanziarie di Suning? Non è stato semplice. Ma sappiamo che è una situazione che si risolverà, ci è stato spiegato questo. Il Covid, in fondo, ha cambiato il mondo, le difficoltà ci sono in ogni settore. Noi abbiamo la fortuna di poter pensare solo al campo».